Оттава, 22 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Канада не должна вмешательства во внутренние дела России. Об этом 22 февраля заявил посол России в Канаде Олег Степанов во время встречи в Министерстве иностранных дел, куда его вызвали по поводу смерти Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

«Смерть любого человека ― это трагедия. Но речь идёт о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Он добавил, что Москва не вмешивается в дела западных государств и призывает следовать тому же принципу.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Навального в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», где блогер отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы, совокупно назначенное судом за ряд преступлений, ФСИН сообщила 16 февраля. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

С Запада прозвучали обвинения в адрес Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хамскими заявления западных политиков, обвиняющих российское руководство в смерти Навального. Официальный представитель Кремля 19 февраля сообщил, что идёт расследование, в рамках которого следственные органы выполняют все необходимые действия.

Советник-посланник посольства России в Лондоне, которого 16 февраля вызвали в МИД Великобритании в связи со смертью блогера, заявил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ. В дипмиссии пояснили, что в ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации по этому вопросу, а также попыталась без всяких оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее.

По той же причине 19 февраля посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии, в посла России в Хельсинки Павла Кузнецовавызвали в МИД Финляндии.

В тот же день временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыковапригласили в Министерство иностранных дел страны. В российском загранучреждении заявили, что во время встречи латвийской стороной озвучили политически ангажированные и далёкие от реального положения дел оценки ситуации со смертью блогера. Со своей стороны, Зыков подчеркнул, что любые голословные обвинения в адрес России и всякого рода спекуляции на эту тему категорически неприемлемы.