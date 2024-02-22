Москва, 22 февраля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. К 2030 году перевозить пассажиров будет только самый современный и комфортный транспорт российского производства. К этому времени все наземные маршруты будут обслуживаться электробусами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

«На сегодняшний день развитие электротранспорта является одним из приоритетных направлений в Москве. Столица показывает высокие темпы наращивания городского экологичного транспорта», — считает ведущий эксперт центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва — в мировых лидерах по темпам обновления подвижного состава. Разработка каждой модели начинается с пожеланий пассажиров и тех, кто будет управлять новой техникой. Уже сейчас в столице 1470 инновационных российских электробусов ездят на почти 120 маршрутах, а автобусный парк полностью обновлен.

«Замена дизельных автобусов на электробусы отвечает мировым тенденциям и сокращает воздействие на окружающую среду от наземного пассажирского транспорта. Полный перевод всех городских маршрутов на экотранспорт наряду с другими транспортными решениями станет ещё одним важным шагом к улучшению экологической ситуации в городе», — прокомментировал ведущий эксперт центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.