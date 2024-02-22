Берлин, 22 февраля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх подняла вопрос о возможности передачи киевским властям мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины. Об этом 22 февраля говорится в запросе парламентария к правительству.

AP/TASS

«По мнению федерального правительства, какие существуют препятствия для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые въехали в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — процитировала текст письма фон Шторх «Лента․ру».

Уточняется, что секретарь бундестага Бенджамин Штрассер дал ответ на депутатский запрос, отметив, что правовой основой для такого рода решений являются Европейская конвенция о выдаче и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По его словам, также в этом вопросе нужно учесть решение Федерального суда Германии, в котором отмечается, что основное право на отказ от военной службы с оружием в руках — это основание для недопустимости экстрадиции в случае, если таких людей из-за неё призовут в ряды армии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что республика не собирается выдавать Киеву украинских беженцев призывного возраста. По его словам, такого рода механизмов нет и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам чешских властей.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс 23 декабря 2023 года заявил, что власти республики могут заняться поиском и выдачей мужчин призывного возраста из числа украинских беженцев. Однако через несколько дней он указал на то, что эстонские власти не собираются гнать проживающих в республике беженцев с Украины.

Министр юстиции ФРГ Марк Бушманн 22 декабря прошлого года заявил, что Берлин не станет выдавать Украине беженцев для мобилизации. Он уточнил, что немецкие власти пытаются добиться того, чтобы беженцы скорее трудоустроились на территории Германии.