Лондон, 22 февраля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Приход к власти во многих странах мира «левых элит» и их долгое правление делает Запад обречённым. Такое мнение в интервью американскому телеканалу Fox News высказала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

imago images/Rupert Oberhäuser/ТАСС

«Я пришла к выводу, что Запад обречён, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — пояснила политик.

В качестве примера негативных последствий правления левых Трасс привела акции по всему миру в защиту Палестины и проблемы с нелегальной миграцией. Экс-премьер отметила, что даже в Британии, где у власти стоят консерваторы, левые успешно используют суды для препятствия депортации нелегальных мигрантов.

Трасс также призвала бороться с вредоносными идеями левых, которые, в частности, очень распространены в США и особенно в администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании 20 октября 2022 года. В историю королевства она вошла как политик, меньше всего удержавшийся на посту главы правительства ― 45 дней.

Трасс 26 ноября прошлого года заявила, что Соединённым Штатам Америки необходимо вернуть себе лидерство в мире. По её мнению, сейчас мир выиграет от лидерства США. Она выразила уверенность в том, что в 2024 году в Белый дом вернётся республиканец. В США должно быть консервативное руководство, которое снова будет достаточно смелым, чтобы назвать враждебные режимы злом и угрозой, добавила она.