Пекин, 22 февраля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, известный также как Ян Цзюнь, приговорённый судом к смертной казни в Китае, отказался подавать апелляцию. Об этом 22 февраля сообщил телеканал 9News.

Иван Шилов ИА Регнум Смертная казнь

Ян Хэнцзюнь был признан виновным в шпионаже в результате закрытого судебного разбирательства и приговорён к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Приговоры такого рода часто заменяются пожизненным заключением по истечении двух лет, в случае, если осуждённый не совершит никаких серьёзных правонарушений за это время.

В заявлении семьи и близких друзей Ян Хэнцзюня поясняется, что они полностью поддерживают решение 58-летнего мужчины отказаться от права обжаловать приговор. Уточняется, что есть как минимум две практические причины, по которым писатель не станет этого делать.

«Нет никаких оснований полагать, что судебная система, которая <…> выдвинула сфабрикованные обвинения против Яна, способна исправить несправедливость его приговора. Кроме того, подача апелляции только отсрочит возможность получения им адекватной медицинской помощи», — утверждается в заявлении.

Сторонники писателя призывают власти Австралии оказать давление на Китай, чтобы его освободили из тюрьмы условно-досрочно по медицинским показаниям, либо потребовать экстрадиции в Австралию.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что правительство Австралии уважает «трудное решение» об отказе от апелляции, принятое Ян Хэнцзюнем, и продолжит защищать его при каждой возможности и на самом высоком уровне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Второй Народный суд средней ступени Пекина приговорил австралийского писателя и блогера Ян Хэнцзюня китайского происхождения к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также к конфискации всего личного имущества.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг отметила, что австралийское правительство «потрясено таким исходом».

Ян Хэнцзюня задержали 24 января 2019 года в Гуанчжоу через неделю после прилёта из Нью-Йорка. Официальные обвинения в шпионаже в пользу Австралии австралийцу предъявили 7 октября 2020 года. Заседания суда шли в закрытом формате из-за того, что материалы дела составляют государственную тайну.

В августе прошлого года австралийская газета The Australian Financial Review сообщила, что у Ян Хэнцзюня ухудшилось здоровье и что на его почке образовалась киста. Власти Австралии потребовали освободить писателя.

Ян Хэнцзюнь является яростным критиком Коммунистической партии Китая. В прошлом он работал в МИД КНР, затем экс-дипломат стал писателем, автором нескольких шпионских романов.