Киев, 22 февраля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Запорожье является слабым местом в обороне украинских войск, которое сейчас ищут Вооружённые силы России. Такое мнение 22 февраля в беседе с украинским журналистом Василием Головановым высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (армия России. — Прим. ред.) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места. <…> Сейчас слабое место у нас — это Запорожье», — сказал он.

По мнению эксперта, российские военные будут делать отвлекающие манёвры в северной части фронта, а главный удар произведут в южной части.

Во время зимнего периода в 2024 году ВС России будут применять тактику «качелей», то есть ударять в одном месте и отходить, после чего наносить удар на другом участке, предположил Стариков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после бегства из Авдеевки ВСУ оказались в растерянности и не могут понять, откуда им нанесёт следующий удар армия России. По его словам, сейчас российские войска продолжают наступать по всей линии фронта.

Позднее в этот же день глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер отказался признать, что Россия побеждает в украинском конфликте. По его утверждению, об этом свидетельствует то, что Москва пока не достигла своих целей на Украине.

Глава парламента ДНР Артём Жога 20 февраля заявил о полной зачистке Авдеевки от остатков подразделений ВСУ. По его словам, об этом рассказали бойцы батальона «Спарта».