Париж, 22 февраля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал инициативу сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции с целью оспорить подписанное президентом Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Никакого голосования в парламенте после подписания договора о безопасности между Францией и Украиной и отправки миллиардов Зеленскому. Макрон попирает нашу Конституцию! Мы с сенатором Аленом Упером передаём дело в Госсвет», — написал Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X.

Напомним, 16 февраля Зеленский и Макрон подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины. Французский лидер тогда заявил, что подписанный документ, конкретизирующий обстоятельства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году, является знаком решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Как передавало ИА Регнум, позднее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что подписанное между Украиной и Францией соглашение о гарантиях безопасности не имеет высокой ценности и обещает лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта. По словам эксперта, эти договорённости также нельзя считать полноценными, поскольку их не ратифицировали парламенты стран-подписантов.