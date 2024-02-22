Гуанчжоу, Китай, 22 февраля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Автобус с водителем упал в воду после того, как грузовое судно задело мостовую опору и обрушило часть моста в китайском городе Гуанчжоу на юге страны. Об этом 22 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

По данным управления по безопасности на море провинции Гуандун, инцидент произошёл 22 февраля около 05:30 утра (00:30 мск) в городском районе Наньша. Пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша. Столкновение привело к обрушению части мостового полотна.

В результате ЧП в воду упали несколько транспортных средств, одним из которых был автобус. На место происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто. На месте работают несколько водолазов.

Уточняется, что в момент падения в воду в автобусе находился только водитель, связь с ним потеряна. Причины, по которым судно потеряло управление и задело опору моста, устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало подробности обрушения моста в Подольске Московской области. В результате ЧП в реку упал автомобиль, пострадала 60-летняя женщина-водитель.

И. о. главы Подольского городского округа уточнил, что специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста.