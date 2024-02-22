На юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста грузовым судном
Гуанчжоу, Китай, 22 февраля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Автобус с водителем упал в воду после того, как грузовое судно задело мостовую опору и обрушило часть моста в китайском городе Гуанчжоу на юге страны. Об этом 22 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным управления по безопасности на море провинции Гуандун, инцидент произошёл 22 февраля около 05:30 утра (00:30 мск) в городском районе Наньша. Пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша. Столкновение привело к обрушению части мостового полотна.
В результате ЧП в воду упали несколько транспортных средств, одним из которых был автобус. На место происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто. На месте работают несколько водолазов.
Уточняется, что в момент падения в воду в автобусе находился только водитель, связь с ним потеряна. Причины, по которым судно потеряло управление и задело опору моста, устанавливаются.
Ранее ИА Регнум сообщало подробности обрушения моста в Подольске Московской области. В результате ЧП в реку упал автомобиль, пострадала 60-летняя женщина-водитель.
И. о. главы Подольского городского округа уточнил, что специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста.