Наступивший 729-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обнародованием информации и видеокадров о местах наиболее ожесточённых боёв в Авдеевке Донецкой Народной Республики. Путь, по которому штурмовые группы прибивались к центру города, чтобы зачистить его от украинских националистов, показали военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

В Минобороны также отметили 22 февраля, что самые боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились в районе железнодорожного вокзала. Поэтому бои на данном участке были одними из самых ожесточённых.

Основные силы врага пробивались по улице Соборной. Вклиниваясь вглубь, бойцы 55-й гвардейской бригады увидели сети окопов и укрытий, расположенные среди домов. Там же находились огневые точки и военная техника.

Российские военнослужащие также отметили, что в склад боеприпасов был превращён практически каждый подвал и что большая часть вооружения, среди которого были миномёты, ручные гранатомёты, ящики с патронами, гранаты к подствольным гранатомётам, была импортного производства. А на видео запечатлено непосредственное участие иностранных наёмников.

О найденных в Авдеевке уликах,указывающих на присутствие наёмников в рядах ВСУ, сообщали также военнослужащие группировки войск «Центр». В частности, при бегстве с позиций ВСУ оставили в городе более двух десятков гранатомётов различных типов, более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч изготовленных в Италии патронов, терминал глобальной спутниковой системы Starlink и несколько тяжёлых квадрокоптеров.

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