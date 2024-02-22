Вашингтон, 22 февраля, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Республиканцы из Конгресса США в рамках серии закрытых встреч в штате Флорида ведут споры о необходимости оказания дальнейшей помощи Украине, 21 февраля сообщил портал Punchbowl News.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Дебаты проводятся во время перерыва в работе палаты представителей США. Основные разногласия возникли между конгрессменом Френчем Хиллом и председателем юридического комитета нижней палаты Конгресса Джимом Джорданом.

Хилл, который входит в спецкомитет палаты представителей по разведке, выступает за продолжение поддержки. Джордан попытается выяснить у своего коллеги, каких целей хотят добиться сторонники Киева в рамках продолжения финансирования Украины.

В публикации отмечается, что эта ситуация указывает на формирование двух лагерей среди республиканцев, по-разному относящихся к вопросу о помощи киевскому режиму. Кроме того, представители Республиканской партии спорят по поводу продления финансирования работы правительства США.

Как сообщалоИА Регнум, 6 февраля сообщила газета The Financial Times написало, что из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа Украина в 2024 году может остаться без американской помощи. В статье говорится о том, что Сенат США может согласовать пакет помощи Киеву, однако этому способны помешать представители Республиканской партии в палате представителей.

12 февраля Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона по НАТО нарастить помощь Украине. Политик подчеркнул, что в противном случае Вашингтон будет вынужден поставить свои интересы на первое место.

17 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил, что если США перестанут оказывать украинской стороне военную помощь, то это будет означать, что США перестали быть стратегическим партнёром Украины. Он добавил, что Киев считает жизненно важным вопрос предоставления нового пакета помощи.