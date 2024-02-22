Вашингтон, 22 февраля, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Американская делегация во главе с конгрессменом от Республиканской партии Майком Галлахером прибыла на Тайвань. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространённое офисом конгрессмена заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Соединённые Штаты поддерживают Тайвань. Укрепляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы можем укрепить мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива», — говорится в материале.

Отмечается, что Майк Галлахер, возглавляющий специальный комитет палаты представителей по Китаю, прибыл на Тайвань в четверг в составе американской делегации, в которую вошли ещё четыре конгрессмена, и встретился с президентом Тайваня.

Как передавало ИА Регнум, 24 января на Тайвань прибыли члены палаты представителей Конгресса США Ами Бера (Демократическая партия) и Марио Диас-Баларт (Республиканская партия), чтобы подтвердить поддержку тайваньским властям со стороны Вашингтона. В рамках визита конгрессмены встретились с новым главой администрации Тайваня Лай Циндэ, победившим на прошедших выборах на острове, набрав 40,05% голосов избирателей.