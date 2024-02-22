Москва, 22 февраля, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Ещё 12 беспилотных грузовых автомобилей, которые станут курсировать для перевозок по автодороге М-11 «Нева», будут произведены к сентябрю 2024 года, сообщил журналистам источник, близкий к Минтрансу РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«К сентябрю ПАО «Камаз» обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В настоящее время для перевозки коммерческих грузов по трассе М-11 используют девять автомобилей, шесть из которых произвёл «КамАЗ», а ещё три — «Сберавтотех». Их движение запустили летом 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля замминистра транспорта России Дмитрий Баканов представил презентацию, в ходе которой он проинформировал, что проезд по автодороге М-11 «Нева» сделали бесплатным для грузовых беспилотников. Это решение будет действовать до конца 2024 года.

Замглавы ведомства также добавил, что к концу текущего года число беспилотников, курсирующих по трассе «Нева», увеличится до 43.