Вашингтон, 22 февраля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество США предупредило европейских союзников Вашингтона об угрозе, которая якобы исходит со стороны России, 21 февраля сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Для этого американская разведка провела ряд срочных встреч с приглашением партнеров из стран НАТО и Азии. В ходе мероприятий обсуждался гипотетический сценарий, при котором Россия может разместить ядерное оружие на орбите в 2024 году.

Вместе с тем представители разведсообщества США признались, что скептически относятся к собственному анализу, который касается описанного варианта.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Соединённые Штаты провели подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада. Это произошло в день принятия Госдумой России законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

26 января газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона написала о том, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное оружие на британской территории. В Вашингтоне объяснили своё решение возрастанием угрозы, которая якобы исходит со стороны России.

14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на свои источники передал информацию о том, что США опасаются того, что Россия будто бы собирается разместить ядерное оружие в космосе для использования его против спутников.