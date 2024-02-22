Вашингтон, 22 февраля, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Сотни тысяч артиллерийских снарядов, в том числе кассетные боеприпасы, переданные Украине западными союзниками, могут попасть на чёрный рынок и в руки преступных организаций. Об этом говорится в докладе американского аналитического Центра Стимсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, выпущенных за последние два года, в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть перепрофилированы для использования незаконными элементами», — говорится в материале.

Отмечается, что поставляемое Киеву вооружение имеет достаточно длительный срок хранения и эксплуатации, который потенциально может значительно превысить продолжительность украинского конфликта. Авторы доклада также напомнили, что история знает множество примеров того, как после прекращения боевых действий наблюдалось значительное увеличение незаконного оборота оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное Украине западными союзниками, активно применяется в конфликте между Израилем и Палестиной. По его словам, дальнейшие поставки оружия Киеву приведут к росту количества вооружений на чёрном рынке.

19 февраля постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя сообщил о намерении российской стороны в феврале или марте запросить заседание в Совете Безопасности ООН по поставкам оружия Украине.