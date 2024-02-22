Вашингтон, 22 февраля, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Бывший эсэсовец Ярослав Гунька (Хунка), проживающий в Канаде, не должен был дожить до преклонного возраста без наказания, как другие нацистские преступники, заявил журналистам ветеран Второй мировой войны из США полковник в отставке Фрэнк Кон.

Иван Шилов ИА Регнум Ярослав Гунька

Вместе с тем он выразил мнение о том, что преследовать сейчас этих лиц не имеет смысла из-за давности преступлений.

«На данный момент уже слишком поздно для правосудия. Сейчас этим людям далеко за 90 лет, и они ни за что не должны были дожить до этого возраста без надлежащего наказания. Однако они это сделали», — сказал ветеран в беседе с «РИА Новости».

Так он прокомментировал скандал вокруг чествования 98-летнего Гуньки в парламенте Канады в сентябре 2023 года.

Полковник пояснил, что из-за давности лет иногда трудно собрать необходимые доказательства. Кон также подчеркнул, что преступники всё же должны нести ответственность за свои деяния вне зависимости от возраста.

Он призвал как минимум не восхвалять этих людей. Ветеран также добавил, что тех нацистов, которые смогли избежать правосудия, значительно больше лиц, понёсших наказание за такие преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал экстрадиции Гуньки в Россию для суда над ним. Он поручил проработать соответствующее обращение в Интерпол и в правительство Канады.

20 октября Главное следственное управление СК России заочно предъявило Гуньке обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 26 октября стало известно, что МВД РФ объявило Гуньку в розыск.

Российские власти отправили запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца в РФ. 13 февраля Канада отказала в выдаче России Гуньки, сославшись на отсутствие соответствующего договора между странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ожидаемым это решение Оттавы.