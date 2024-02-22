Каракас, 22 февраля, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Как минимум 30 человек погибли и ещё 100 остаются под завалами после обрушения золоторудной шахты «Булла-Лока» в Венесуэле. Об этом 21 февраля сообщил телеканал France24.

В шахте

Шахта открытого типа находится в штате Боливар, она работала нелегально, личность её истинного владельца неизвестна, он скрывается под псевдонимом Эль Сьего. Обвалы в этой шахте происходят не впервые — этот стал третьим за последние шесть месяцев.

Уточняется, что ЧП в шахте произошло 20 февраля, обрушилась одна из стен рудника. Секретарь гражданской безопасности штата Эдгар Колина отметил, что на месте происшествия установлен медпункт. Спасательная операция в шахте продолжается.

Мэр ближайшего к месту происшествия города Ангостура Йорги Арчиньега назвал приблизительное количество людей, которые могут находиться под завалами. Как указал глава Ангостура, число погибших достигло 30 человек, но их может оказаться больше, так как спасательная операция не завершена.

Арчиньега отметил, что из-за дальности расположения шахты сюда сложно добраться медикам и сотрудникам экстренных служб. В спасательных работах принимают участие шахтёры и местные жители, они используют любые приспособления для высвобождения людей из-под завалов.

Родственники шахтеров собрались в Ла-Парагуа, ближайшем к шахте населённом пункте, чтобы обратиться к правительству с просьбой отправить самолёт для спасения раненых и эвакуации тел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошёл горный удар, шахтёров вывели на поверхность. В смене работало 163 человека, пострадавших нет.

Также сообщалось, что 25 января в Дальнегорском городском округе на руднике «Николаевский» вспыхнул пожар. В шахте находились 68 человек. Горняки успешно вышли на поверхность. Работу по эвакуации и ликвидации задымления провели горноспасатели Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода. В результате никто не пострадал.