Москва, 22 февраля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Моряки из России Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые застряли в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на Родину, сообщила в своём Telegram-канале Генеральная прокуратура РФ.

Генпрокуратура РФ Прибытие моряков из Мозамбика

Отмечается, что их возвращению поспособствовали работа представителей российского ведомства и содействие мозамбикских властей. В Генпрокуратуре уточнили, что нормы международного морского права создали некоторые трудности для оказания помощи морякам со стороны посольства РФ в Мозамбике.

В ведомстве пояснили, что Конвенция о труде в морском судоходстве не распространяются на корабли, которые занимаются рыбным промыслом. По информации Генпрокуратуры, компания, обслуживающая застрявший корабль, вынуждала владельца оплатить расходы на содержание судна, а также отказывалась оформлять документы на въезд и выезд членов экипажа из Мозамбика.

В сообщении также говорится, что моряки, сдав свои загранпаспорта в миграционную службу африканской республики, оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между двумя зарубежными компаниями.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе в МИД России проинформировали журналистов о том, что в порту Мапуту восемь месяцев находится рыболовецкое судно Volopas. На его борту было пять человек, в том числе двое российских граждан.

Моряки находились всё это время без топлива и электричества. Посольство РФ в Мозамбике в связи с этой ситуацией обратилось за помощью к местным властям. В команду корабля также входили граждане Украины и Литвы.