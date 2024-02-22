Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на Родину
Генпрокуратура РФ: застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись в Россию
Москва, 22 февраля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Моряки из России Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые застряли в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на Родину, сообщила в своём Telegram-канале Генеральная прокуратура РФ.
Отмечается, что их возвращению поспособствовали работа представителей российского ведомства и содействие мозамбикских властей. В Генпрокуратуре уточнили, что нормы международного морского права создали некоторые трудности для оказания помощи морякам со стороны посольства РФ в Мозамбике.
В ведомстве пояснили, что Конвенция о труде в морском судоходстве не распространяются на корабли, которые занимаются рыбным промыслом. По информации Генпрокуратуры, компания, обслуживающая застрявший корабль, вынуждала владельца оплатить расходы на содержание судна, а также отказывалась оформлять документы на въезд и выезд членов экипажа из Мозамбика.
В сообщении также говорится, что моряки, сдав свои загранпаспорта в миграционную службу африканской республики, оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между двумя зарубежными компаниями.
Как сообщало ИА Регнум, в январе в МИД России проинформировали журналистов о том, что в порту Мапуту восемь месяцев находится рыболовецкое судно Volopas. На его борту было пять человек, в том числе двое российских граждан.
Моряки находились всё это время без топлива и электричества. Посольство РФ в Мозамбике в связи с этой ситуацией обратилось за помощью к местным властям. В команду корабля также входили граждане Украины и Литвы.