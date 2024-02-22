Москва, 22 февраля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации в среду, 21 февраля, приняла в первом чтении законопроект, обязующий собственников земельных участков предпринимать меры для обеспечения защиты земель от произрастания инвазивных растений.

Борщевик Сосновского

«Борьба с опасными растениями важна не только в контексте сохранения биологического разнообразия экосистем… а прежде всего для обеспечения безопасности граждан, особенно детей, в летний период. Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком», — указал в беседе с «Известиями» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России». В случае принятия документ, разработанный в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России инвазивных видов растений, вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что Московская и Ленинградская области, а также Пермский край занимают первые места в антирейтинге регионов, где наиболее остро стоит проблема с распространением борщевика Сосновского. Он также отметил, что последствия этой проблемы наблюдаются в Кировской, Тверской, Белгородской, Смоленской, Свердловской и Псковской областях.