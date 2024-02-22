Вашингтон, 22 февраля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Несколько членов палаты представителей и сенаторов направили открытое письмо президенту США Джозефу Байдену, в котором призвали политика удалить аккаунт его избирательного штаба в социальной сети TikTok. Документ опубликован 21 февраля на сайте конгрессмена-республиканца Троя Нельса.

Solen Feyissa TikTok

Под опубликованным письмом подписались 18 сенаторов и членов палаты представителей. Авторы письма указывают, что избирательный штаб главы Белого дома зарегистрировал свой аккаунт в TikTok в феврале. Таким образом, штаб Байдена проигнорировал неоднократные предупреждения самого главы США о потенциальной угрозе национальной безопасности от соцсети.

Кроме того, конгрессмены напомнили, что в США на федеральном уровне существует запрет на использование TikTok на государственных электронных носителях.

«Мы призываем вас удалить свой аккаунт и публично признать угрозу национальной безопасности, которую представляет TikTok. Скачивая TikTok, вы подаете плохой пример американскому народу», — подчёркивается в письме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Конгресс США призвал оперативно принять законопроект, позволяющий правительству запретить информпродукты из недружественных государств.

В частности, рассматривается возможность ввода запрета на работу в США социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

В Сенате США в конце января прошли слушания по вопросу о ситуации с социальными сетями и другими интернет-площадками. В них в том числе приняли участие глава TikTok Шоу Цзы Чу и глава Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что вопросы, которые задавали американские сенаторы генеральному директору TikTok Шоу Цзы Чу в ходе обсуждения ситуации с социальными сетями — пример национализма западных политиков,

У главы TikTok, в частности, спрашивали, подавал ли он заявление на получение гражданства КНР, был ли он членом компартии Китая, был ли как-либо связан с этой партией. Шоу Цзы Чу несколько раз подчеркнул, что он является гражданином Сингапура, а не Китая.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance, было выпущено в 2018 году. По данным гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.