Вильнюс, 22 февраля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Власти Литвы с марта введут запрет для россиян, следующих в Калининградскую область, высаживаться на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории республики. Об этом 21 февраля сообщил местный новостной портал 15min.

Иван Шилов ИА Регнум Калининград

«В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, придётся искать новый маршрут», — говорится в материале.

В правилах перевозки РЖД «О сообщении с Калининградской областью» говорится, что россияне, следующие в поездах до Калининграда, не могут выходить и садиться в поезда на территории Литвы, даже если они являются обладателями каких-либо документов, предоставляющих право на прибытие в Шенгенскую зону.

Отмечается, что до недавнего времени граждане России, имевшие вид на жительство или гражданство стран Европейского союза, могли выйти на упомянутых станциях и продолжить поездку.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что жителям региона стало сложнее получить упрощённые транзитные документы для проезда по территории Литвы. По его словам, жители Калининградской области практически лишились возможности передвигаться транзитом через Литву на личном транспорте.