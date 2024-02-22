СМИ сообщили о тайном визите Илона Маска в Белый дом осенью 2023 года
NBC: бизнесмен Илон Маск в сентябре 2023 году тайно посещал Белый дом
Вашингтон, 22 февраля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск осенью 2023 года тайно посещал Белый дом для обсуждения с чиновниками администрации США вопросов искусственного интеллекта (ИИ), 21 февраля сообщил телеканал NBC News.
По данным журналистов, его визит состоялся 13 сентября. Телеканал уточнил, что, согласно записям о посетителях Белого дома, миллиардер побывал в администрации США впервые после того, как в 2021 году американским президентом стал Джо Байден.
При этом в ходе своего визита бизнесмен не встречался с главой государства. Журналисты также отметили, что миллиардер не раз посещал Белый дом в период правления 44-го и 45-го американских президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.
Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября телеканал CNN проинформировал о том, что Илон Маск выступил вместе с американскими предпринимателями Биллом Гейтсом и Марком Цукербергом на слушаниях в Сенате Конгресса США. Их доклады были посвящены контролю за искусственным интеллектом.
Маск назвал это мероприятие очень важным для будущего цивилизации» и допустил, что оно войдёт в историю. Встреча прошла в закрытом режиме. В ходе слушаний Маск предупредил о потенциальной угрозе для человечества со стороны искусственного интеллекта.
В свою очередь, Гейтс заявил, что ИИ может оказать значительную помощь в решении целого ряда глобальных проблем, включая проблемы голода. 3 ноября Илон Маск в беседе с премьер-министром Британии Риши Сунаком допустил, что искусственный интеллект в будущем освободит людей от необходимости работать.