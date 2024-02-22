Вашингтон, 22 февраля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск осенью 2023 года тайно посещал Белый дом для обсуждения с чиновниками администрации США вопросов искусственного интеллекта (ИИ), 21 февраля сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По данным журналистов, его визит состоялся 13 сентября. Телеканал уточнил, что, согласно записям о посетителях Белого дома, миллиардер побывал в администрации США впервые после того, как в 2021 году американским президентом стал Джо Байден.

При этом в ходе своего визита бизнесмен не встречался с главой государства. Журналисты также отметили, что миллиардер не раз посещал Белый дом в период правления 44-го и 45-го американских президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября телеканал CNN проинформировал о том, что Илон Маск выступил вместе с американскими предпринимателями Биллом Гейтсом и Марком Цукербергом на слушаниях в Сенате Конгресса США. Их доклады были посвящены контролю за искусственным интеллектом.

Маск назвал это мероприятие очень важным для будущего цивилизации» и допустил, что оно войдёт в историю. Встреча прошла в закрытом режиме. В ходе слушаний Маск предупредил о потенциальной угрозе для человечества со стороны искусственного интеллекта.

В свою очередь, Гейтс заявил, что ИИ может оказать значительную помощь в решении целого ряда глобальных проблем, включая проблемы голода. 3 ноября Илон Маск в беседе с премьер-министром Британии Риши Сунаком допустил, что искусственный интеллект в будущем освободит людей от необходимости работать.