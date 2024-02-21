Москва, 22 февраля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Иностранные агенты должны быть лишены права пользоваться социальными сетями, заявил журналистам член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Государственной думы Андрей Альшевских

«Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иностранным агентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там, про бабочек и так далее», — сказал парламентарий, слова которого приводит телеканал RTVI.

Альшевских уточнил, что в настоящее время в Госдуме обсуждается идея соответствующего законопроекта. Он также уточнил, что в случае если предложение найдёт отклик, то указанную инициативу представят в парламенте в виде документа.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов призвал ввести запрет на упоминание иноагентов и удалять их контент. Парламентарий выразил мнение о том, что они должны быть полностью отключены от российского информационного поля.

20 февраля 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы на любых ресурсах, принадлежащим иностранным агентам. Гражданам России и российским компаниям запрещается размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их блогах и на страницах в социальных сетях. Кроме того, документ предусматривает запрет рекламы площадок самих иноагентов.