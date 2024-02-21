Вашингтон, 22 февраля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки передало Украине технику без необходимого количества запчастей и плана долгосрочной поддержки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчёты генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«По словам генерального инспектора (Роберта Сторча. — Прим. ред.), Пентагону не удалось заранее подготовить адекватные планы, которые помогли бы ВСУ поддерживать боевые машины, такие как танки M1 Abrams или перехватчики ПВО Patriot», — говорится в материале.

Отмечается, что отсутствие дальновидности в вопросе планирования поддержки переданной Украине военной техники вызывает беспокойство, поскольку Пентагон смог обеспечить лишь базовую программу подготовки украинских военных и минимальные комплекты запчастей.

Согласно опубликованным Робертом Сторчем отчётам, минобороны США предоставило расходные материалы и запчасти на срок до 30 сентября, однако дальнейшее обслуживание техники стало невозможным в связи с ситуацией с решением Конгресса США об одобрении пакета помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, в январе военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил, что Вооружённые силы Украины также не могут эффективно использовать немецкие танки Leopard из-за дефицита запчастей. По его словам, большинство боевых машин, повреждённых во время попыток контрнаступления, не могут быть отремонтированы из-за отсутствия необходимых компонентов.