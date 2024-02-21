Вашингтон, 22 февраля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге 21 февраля о том, что он не согласен с тем, что Россия одерживает верх в украинском конфликте.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Так он ответил на соответствующий вопрос одного из журналистов.

«Нет, я бы так не сказал», — отметил Миллер.

Глава пресс-службы пояснил свою точку зрения. По его словам, Россия якобы не смогла достичь заявленных целей.

Миллер также утверждает, что последние несколько недель украинская армия якобы имела некоторые успехи. Представитель Госдепа считает, что Украина по итогам конфликта сохранит свою независимость и сильную экономику, а украинские власти продолжат ориентацию на Запад.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в газете Evrensel вышла статья обозревателя Юселя Оздемира, который подчеркнул, что Украина неизбежно потерпит поражение в вооружённом конфликте, а также потеряет территории и останется полностью разорённой. Он указал на зависимость Украины от Запада, использующего страну в своих интересах.

В середине декабря телеканал CNN привёл слова высокопоставленного американского военного, который предупредил, что без помощи США и НАТО украинская армия сможет продержаться лишь несколько месяцев. Он допустил, что ВСУ могут потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года.

20 февраля корреспондент телеканала NBC News Ричард Энгл заявил, что киевский режим может начать быстро терять новые территории после сдачи украинскими войсками Авдеевки (ДНР). Он добавил, что в районе этого города для ВСУ сложилась тяжелая ситуация.