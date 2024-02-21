Порту, Португалия, 22 февраля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА минимально уступил «Порту» из Португалии. Встреча, проходившая 21 февраля в Порту на стадионе «Драгао», завершилась со счетом 1:0, сообщили на официальном сайте турнира.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе хозяев отличился 26-летний бразильский фланговый нападающий Галено, забивший на 90+4-й минуте. Матч обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Жёлтые карточки получили Деклан Райс, Франсишку Консейсау, Якуб Кивер, Кай Хаверц и Николас Гонсалес.

Ответная встреча пройдёт 12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (23:00 мск).

Лондонский «Арсенал» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с ПСВ, «Севильей» и «Лансом», заняв первое место.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля мюнхенская «Бавария» сенсационно проиграла римскому «Лацио» в матче 1/8 финала турнира со счетом 0:1. Единственный мяч на 69-й минуте забил форвард Чиро Иммобиле ударом с пенальти, назначенным после нарушения и удаления защитника немецкой команды Дайо Упамекано.