Днепропетровск, Украина, 22 февраля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России активизировали наступление по многим направлениям и в ближайшее время могут зайти в город Днепр (украинское название Днепропетровска), заявил офицер 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Владимир Ращук в интервью изданию «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У них такая же тактика, как и в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке. Они используют огромное количество техники, артиллерии, FPV-средств, используют всё что есть», — указал военный.

Также Ращук предположил, что Киев в ближайшее может потерять контроль над городом Днепр в Днепропетровской области, если украинские власти и командование Вооружённых сил Украины не примет серьёзных решений.

Как передавало ИА Регнум, ранее корреспондент Гуидо Шмидке в эфире немецкого телеканала Welt заявил, что Вооружённые силы России увеличили интенсивность наступательных операций на всех направлениях в зоне боевых действий. По его словам, на украинские войска оказывается сильное давление по всей линии соприкосновения, в это же время ВСУ на фоне дефицита вооружения, боеприпасов и живой силы вынуждены всё глубже уходить в оборону.

Корреспондент телеканала NBC Ричард Энгл, в свою очередь, отмечал, что Украина после потери контроля над Авдеевкой может начать быстро терять новые территории. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что украинское командование не в состоянии понять, откуда ВС России могут нанести новый удар.