Вашингтон, 22 февраля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Успехи российской армии на поле боя в ходе конфликта на Украине признали Соединённые Штаты, но отрицают получение Россией стратегического преимущества. Об этом заявил 21 февраля официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Миллер указал, что Россия добилась заметных успехов на поле боя за последние несколько месяцев, и признал, что на прошедших выходных продвижение российских войск было особенно заметным.

При этом представитель Госдепа тут же пояснил, что все успехи армии России, по его словам, являются следствием невозможности киевских властей снабдить вооружением свои войска. Миллер напомнил о том, что Конгресс США не одобрил законопроект о выделении дополнительного финансирования на помощь Киеву, и призвал законодателей принять соответствующий документ как можно скорее, чтобы «дать возможность Украине и её народу защититься».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, страны Запада начинают понимать невозможность попыток победить Россию. Дипломат обратила внимание на «унылую атмосферу», которая царила на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, и указала, что если год назад западные страны были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм.

20 февраля официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что украинской армии без дальнейшей помощи со стороны США придётся решить, какие города они смогут удержать. Она также вновь призвала палату представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 млрд долларов для помощи Киеву.

Киевский журналист Максим Назаров назвал это заявление Пентагона апокалипсисом, а британский эксперт Александр Меркурис заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский срочно уехал из Киева из-за сложившейся там нестабильной политической обстановки на фоне бегства ВСУ из Авдеевки. По словам эксперта, рейтинги украинского главы резко снизились из-за неудач на фронте.