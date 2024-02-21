Казань, 22 февраля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, заявил, что никогда не видел на компьютере главы российского государства компьютерных игр.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет, никогда не видел», — приводит слова Пескова интернет-издание Life 21 февраля.

Ранее в среду Владимир Путин принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани, проходившей на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». В ходе своего выступления российский лидер назвал эти соревнования даром России мировой спортивной семье. Также Путин назвал закономерным, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась в России.

Как передавало ИА Регнум, после церемонии открытия «Игр будущего» бывший футболист и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора, который стал бы аналогом зарубежной игры FIFA. По мнению спортсмена, российская игра смогла бы поспособствовать сохранению интереса к футболу в России.