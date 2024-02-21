Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм
Казань, 22 февраля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, заявил, что никогда не видел на компьютере главы российского государства компьютерных игр.
«Нет, никогда не видел», — приводит слова Пескова интернет-издание Life 21 февраля.
Ранее в среду Владимир Путин принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани, проходившей на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». В ходе своего выступления российский лидер назвал эти соревнования даром России мировой спортивной семье. Также Путин назвал закономерным, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась в России.
Как передавало ИА Регнум, после церемонии открытия «Игр будущего» бывший футболист и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора, который стал бы аналогом зарубежной игры FIFA. По мнению спортсмена, российская игра смогла бы поспособствовать сохранению интереса к футболу в России.