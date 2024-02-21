Казань, 21 февраля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной РФ по футболу Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора. Об этом бывший футболист заявил 21 февраля, после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.

Чистяков Александр Андрей Аршавин

Речь идёт об аналоге зарубежной игры FIFA. Аршавин отметил, что появление такого симулятора даст возможность желающим играть за национальную сборную, а также за команды Премьер-лиги и сборные регионов России.

Экс-футболист отметил, что таких функций нет в иностранных цифровых продуктах. Он также добавил, что российская игра будет способствовать сохранению интереса к футболу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Он подчеркнул, что деньги не являются самым важным в указанной сфере.

18 декабря президент РФ отметил, что чрезвычайно важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны. Путин пояснил, что в таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране.

Он указал, что такие моменты создадут мощный фундамент стабильности. Глава государства также добавил, что Россия входит в топ-5 стран по числу людей, интересующихся видеоиграми.