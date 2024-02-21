Киев, 21 февраля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Украинские войска могут оказаться в окружении в Угледаре, написала военный корреспондент киевской программы ТСН Юлия Кириенко. Об этом 21 февраля сообщило интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Кириенко, один из батальонов ВСУ уже столкнулся с такой угрозой на кураховско-марьинском направлении. Она признала, что российские войска имеют больше сил.

Военкор призвала ВСУ построить там как можно скорее вторую линию военных заграждений и приготовить Курахово к боям. Кириенко также считает, что в Угледаре может повториться ситуация с Артёмовском и Авдеевкой.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки (ДНР). Глава государства поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

20 февраля отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире канала News Nation отметил, что командование украинской армии потеряло контроль над своими подчинёнными после сдачи ВСУ Авдеевки.

Он уточнил, что киевские войска держали силы на окраине города, которые получили приказ обороняться. Однако остававшиеся в городе подразделения отступили, что и вызвало бегство других украинских бойцов.