Киев, 21 февраля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Никифоров анонсировал проведение 25 февраля конференции с участием властей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада» 21 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады», — указал Никифоров.

Он добавил, что в мероприятии примут участие первая леди Украины Елена Зеленская, сам Владимир Зеленский, его офис и руководители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР).

По словам пресс-секретаря, на конференции будут обсуждаться вопросы развития Украины, её вооружённых сил, гарантии безопасности, а также внедрение современных технологий и поддержка бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может оказать серьёзное влияние на общественное мнение в США и решения американских политиков по предоставлению Украине военной помощи.