Москва, 21 февраля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. России нужно полностью обеспечить свои интересы, и это означает выполнение задач спецоперации и создание защитного кордона от любых угроз извне. Такое мнение высказал 21 февраля заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с журналистами.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Медведев уточнил, что для полного обеспечения своих интересов России необходимо первым делом выполнить все задачи специальной военной операции (СВО), поставленные президентом России Владимиром Путиным.

«Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции», — цитирует Медведева ТАСС.

Как подчеркнул политик, лишь в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены полностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент России Владимир Путин, демилитаризованную зону на Украине нужно отодвинуть от российских границ на такое расстояние, чтобы обеспечить безопасность мирных городов от обстрелов. Глава России напомнил, что Киев получает от Запада дальнобойное оружие, и отметил, что российские военные как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов РФ.

По словам Путина, именно эта задача является главным мотивом для российских воинов, которые воюют и, рискуя жизнью, защищают свою Родину и мирных людей.