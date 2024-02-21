Геническ, Херсонская область, 21 февраля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Сообщения о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо являются ложью, которую распространяет киевский режим, заявила журналистам пресс-секретарь главы региона.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Ранее некоторые Telegram-канали распространили информацию о том, что Сальдо якобы погиб.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», — уточнила пресс-секретарь губернатора, слова которой приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в августе 2022 года Украина пыталась отравить опасным боевым химикатом рицином Владимира Сальдо.

20 февраля 2024 года губернатор Херсонской области уточнил, что за отравлением стоял человек из его окружения, которому глава региона доверял. Сальдо отметил, что Украина пообещала деньги злоумышленнику.

Губернатор также проинформировал, что после отравления потерял сознание и пришёл в себя через 15 дней в Москве в институте скорой помощи имени Склифосовского.