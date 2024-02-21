Мадрид, 21 февраля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Российский перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолёт Ми-8 на Украину и найденный мёртвым в Испании, мог обладать особым статусом и пользоваться скрытой государственной защитой. Такое предположение сделала 21 февраля газета El Mundo.

Vladyslav Musiienko /AP/TASS Российский перебежчик Максим Кузьминов

Отмечается, что неизвестно, каким путём Кузьминов оказался в Испании и как долго он находился в этой стране. Жил он в испанском муниципалитете Вильяхойос достаточно скрытно, его не узнали ни в супермаркете, ни в церкви, ни в ресторане рядом с местом, где обнаружено тело. При этом издание уточняет, что в муниципалитете проживает очень много иностранных граждан, поэтому место подходит для тех, кто не хочет привлекать к себе внимания.

По версии издания, существует вероятность, что Кузьминов мог пользоваться в Испании некой государственной защитой. Не исключается, что у российского перебежчика был тайный статус политического беженца.

Кроме того, по мнению опрошенных полицейских экспертов, метод, которым злоумышленники расправились с Кузьминовым, похож на те, что используются в среде организованной преступности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщила 13 февраля испанская полиция, труп Кузьминова нашли с множественными пулевыми ранениями в провинции Аликанте.

В пресс-службе испанской гражданской гвардии расследование убийства в Испании лётчика-перебежчика Кузьминова засекретили. Сотрудница правоохранительных органов королевства отметила, что в ходе расследования убийства найдены поддельные документы, принадлежность которых в настоящее время устанавливает следствие. При этом сотрудники испанской полиции подтвердили факт убийства перебежчика.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик-предатель стал моральным трупом ещё когда планировал своё преступление.

Кузьминов угнал российский военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ на Украину 9 августа 2023 года. Когда два других члена экипажа — штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов — поняли, что пилот собирается посадить вертолёт на территории Украины, они попытались остановить Кузьминова, но им это не удалось. Турсунова и Кирьянова расстреляли, а Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тысяч.