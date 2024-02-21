Москва, 21 февраля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 февраля прокомментировал информацию об убийстве в Испании угнавшего российский военный вертолёт на Украину лётчика Максима Кузьминова. Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Собаке собачья смерть», — сказал Медведев.

На уточняющие вопросы журналистов Медведев ответил, что он уже всё сказал и добавить больше нечего.

Как сообщало ИА Регнум, Кузьминов угнал российский военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ на Украину 9 августа 2023 года. Из-за него погибли два других члена экипажа — штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Когда они поняли, что пилот собирается посадить вертолёт на территории Украины, попытались остановить Кузьминова, но им это не удалось. Турсунова и Кирьянова расстреляли, а Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тысяч.

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене.

Испанская полиция 13 февраля сообщила, что труп Кузьминова нашли с множественными пулевыми ранениями в провинции Аликанте. Позже смерть перебежчика подтвердили в Киеве.

Комментируя эту информацию, глава Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина высказал мнение, что перебежчик Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал преступную акцию.