Медведев прокомментировал смерть Кузьминова фразой «Собаке собачья смерть»
Медведев прокомментировал убийство Кузьминова фразой «Собаке собачья смерть»
Москва, 21 февраля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 февраля прокомментировал информацию об убийстве в Испании угнавшего российский военный вертолёт на Украину лётчика Максима Кузьминова. Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Собаке собачья смерть», — сказал Медведев.
На уточняющие вопросы журналистов Медведев ответил, что он уже всё сказал и добавить больше нечего.
Как сообщало ИА Регнум, Кузьминов угнал российский военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ на Украину 9 августа 2023 года. Из-за него погибли два других члена экипажа — штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Когда они поняли, что пилот собирается посадить вертолёт на территории Украины, попытались остановить Кузьминова, но им это не удалось. Турсунова и Кирьянова расстреляли, а Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тысяч.
ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене.
Испанская полиция 13 февраля сообщила, что труп Кузьминова нашли с множественными пулевыми ранениями в провинции Аликанте. Позже смерть перебежчика подтвердили в Киеве.
Комментируя эту информацию, глава Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина высказал мнение, что перебежчик Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал преступную акцию.