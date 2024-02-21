Москва, 21 февраля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает фигуристку Камилу Валиеву, заявил 21 февраля ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев / POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин. Справа — президент Киргизии Садыр Жапаров; в центре — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева

Журналисты попросили его прокомментировать то, что на торжественной церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани спортсменка сидела рядом с главой государства.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент её поддерживает», — сказал Песков.

Издание отметило, что рядом с российским лидером также сидел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который также возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта. Кроме того, на соседних местах находились бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Как сообщало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения фигуристки с 25 декабря 2021 года. В крови фигуристки обнаружили антиангинальный препарат триметазидин. При этом спортсменку оповестили о положительной допинг-пробе с нарушениями.

Песков назвал такое решение политизированным. Он подчеркнул, что Москва с этим не согласна.

CAS 7 февраля опубликовал объяснения Валиевой о том, как триметазидин попал в её организм. Она заявила, что вещество попало с клубничным десертом, который её дедушка приготовил на доске, где до этого измельчал свои лекарства. Комиссия не приняла этого заявления.