Лондон, 21 февраля, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Страны ЕС проголосовали об исключении из санкционного списка сооснователя и бывшего генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа, сообщило 21 февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Экс — директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож

«Волож — один из трёх человек, которых исключат после 15 марта, когда будет продлён режим санкций», — говорится в публикации.

Как отметили в издании, бизнесмен, хоть и не сразу, но осудил проведение Россией специальной военной операции на Украине, а также планирует разорвать отношения с российским сегментом «Яндекса».

Как сообщало ИА Регнум, Волож в июле 2022 года покинул пост гендиректора группы «Яндекс» после того, как против него ввели санкции. Как сообщили в пресс-службе компании, ему на тот момент принадлежали 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N. V. Поскольку он не был контролирующим акционером, санкции не распространились на компанию.

Специалист по международному праву Мария Ярмуш в сентябре 2023 года в беседе с ИА Регнум, комментируя решение Воложа сделать антироссийское заявление, предположила, что он поступил так, чтобы добиться исключения из санкционного списка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также в сентябре заявил, что введение санкций против бизнесменов и изъятие у них собственности нарушает международное право. Он добавил, что в Кремле не понимают, на основании каких принципов вводят или отменяют санкции, причём в Европе сами не могут объяснить эту логику.

В феврале 2024 года стало известно, что совет директоров Ynadex N. V. одобрил продажу российских активов компании за 475 млрд рублей. Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Гендиректором «Яндекса» остаётся Артём Савиновский.