Москва, 21 февраля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, который оспаривал решение ЦИК отказать ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента. Решение суд огласил на заседании 21 февраля.

Кирилл Зыков /РИА Новости Депутат Борис Надеждин

«В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать», — заявил судья.

Решение в силу не вступило, его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на выборах президента. ЦИК зарегистрировал четверых кандидатов.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля ЦИК отказала Надеждину в регистрации из-за высокого процента брака в собранных им подписях. Недействительными были признаны более 9 тыс. из 60 тыс. проверенных подписей в его поддержку. Всего Надеждин представил 104 734 подписных листа, из них достоверными признали 95 587. Таким образом, процент брака превысил 15% при допустимых 5%, и количество подписей оказалось недостаточным для регистрации.

12 февраля Надеждин, признавший некорректную работу своих штабов, подал два иска в Верховный суд. Он намеревался оспорить форму ведомости для сбора подписей и форму нотариального списка сборщиков. Также политик отметил, что намерен до 16 февраля подать еще один иск, в котором оспорит отказ в регистрации для участия в выборах. При этом он отметил, что к ЦИК России претензий не имеет, но не доволен самой процедурой сбора подписей.

2 февраля рабочая группа Центризбиркома выявила ошибки в подписных листах, сданных Надеждиным. Политик тогда попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры. В ЦИК пошли навстречу и перенесли рассмотрение с 7 на 8 февраля. Глава избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что в этом случае комиссия идёт навстречу кандидатам, несмотря на то, что у представителей политиков была возможность присутствовать во время проверки подписей. Однако представители Надеждина так и не появились.