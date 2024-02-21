Казань, 21 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Международный турнир «Игры будущего», проходящий в Казани, стал даром России мировой спортивной семье, заявил президент Владимир Путин 21 февраля на церемонии открытия игр.

Егор Алеев/ТАСС Владимир Путин

Он назвал закономерным то, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась в России.

«Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» — наш дар мировой спортивной семье», — сказал Путин.

Президент напомнил, что Россия также является страной великих учёных, конструкторов и инженеров. В настоящее время российские компании достигают высоких результатов в применении цифровых технологий, добавил глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 февраля прибыл в Казань, чтобы участвовать в торжественной церемонии открытия «Игр будущего». Турнир продлится до 3 марта. Это первые международные соревнования по гибридным дисциплинам, объединяющим классический спорт с киберспортом. Ожидается участие в играх более 2 тысяч спортсменов из более чем 10 стран.

На церемонию открытия игр также прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мерзиеёев. Также в Казань прилетели лидер Белоруссии Александр Лукашенко и глава Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.