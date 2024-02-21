Казань, 21 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 февраля на открытии «Игр будущего» заявил, что они станут освобождением от двойных стандартов и политической конъюнктуры.

Донат Сорокин/ТАСС Владимир Путин

«Игры будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов», — заявил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что на площадках игр будет царить подлинный спорт и что со временем фиджитал-спорт станет любимым видом досуга россиян.

Глава государства также отметил, что Россия остаётся одной из ведущих спортивных держав мира.

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Как сообщало ИА Регнум, международные соревнования по фиджитал-спорту «Игры будущего» стартовали сегодня, 21 февраля, в Казани. Президент в столице Татарстана провёл встречи с лидерами ряда государств, которые приехали в Россию на открытие игр по приглашению Путина.

Фиджитал-спорт признан в России официальным видом спорта в январе прошлого года. Он сочетает классический спорт и состязания в виртуальном пространстве.