Париж, 21 февраля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Франции придётся искать способы, как сократить расходы, чтобы найти средства в размере €3 млрд на обещанную помощь Украине, сообщило 20 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министерствам обороны, иностранных дел и финансов предложат перенаправить средства и найти сбережения для оплаты оборудования, начиная от ракет и заканчивая артиллерией», — говорится в публикации.

Ситуация для Франции осложняется тем, что 18 февраля правительство объявило о снижении прогноза ВВП на 2024 год с 1,4% до 1%, отметили авторы. Кроме того, кабмин заявил, что нужно сократить расходы на €10 млрд для исполнения обязательств, уменьшить бюджетный дефицит. Также власти пообещали пойти на уступки протестующим фермерам, что потребует новых затрат.

По словам одного из собеседников издания, правительству необходимо найти средства на помощь Украине, не внося изменений в бюджет. Другой источник сообщил, что Франция выделила €400 млн на финансирование собственных вооруженных сил до 2027 года и эти затраты не предполагают оказание Киеву дополнительной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Вашингтона нет припасённых средств на помощь Украине в 2024 году. Он обвинил конгрессменов в том, что ВСУ бежали из Авдеевки, так как американские законодатели с осени 2023 года отказываются одобрить законопроект о выделении средств на поддержку Киева.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 21 февраля заявила, что США и страны ЕС начали осознавать бесполезность попыток победить Россию. Она обратила внимание на то, как проходила недавняя Мюнхенская конференция по безопасности, где царило уныние, а участники дискуссий обсуждали, как не избежать провала ВСУ.