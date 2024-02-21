Киев, 21 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский позвал премьер-министра Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на встречу на украинско-польскую границу. Соответствующее приглашение на украинском и польском языках Зеленский разместил 21 февраля в Telegram-канале.

SERGEY DOLZHENKO / EPA/TASS

«Прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, приехать к границе <…>, поддержать этот диалог. Это национальная безопасность», — написал глава киевского режима.

Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности прибыть на границу вместе с кабмином. Также глава киевского режима обратился к Еврокомиссии, отметив, что нужно сохранить единство в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, Польша несколько месяцев блокирует пункты пропуска на границе с Украиной. Так, в ноябре 2023 года польские водители заблокировали автомобильные пункты пропуска. Они выступили против льгот для украинских перевозчиков.

Позднее, 20 февраля, польские фермеры заблокировали все погранпереходы на границе с Украиной. Аграрии объявили всеобщую акцию протеста. Протестующие отмечали, что сельское хозяйство Польши страдает из-за неконтролируемого притока товаров с Украины.

В тот же день польские фермеры засыпали украинским зерном железную дорогу около пункта пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной.

Научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин пояснил, что полная блокада погранпостов с Украиной негативно скажется на украинской экономике. Эксперт отметил, что это обернётся разгоном цен на импортные товары.