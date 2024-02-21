Москва, 21 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Это первые международные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт с киберспортом или VR/AR-технологией.

MAXIM SHIPENKOV /EPA/ТАСС

Ранее в этот день российский президент провёл встречи с прибывшими на Игры лидерами ряда государств. Уже прошли переговоры с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мерзиеёевым. В Казань также приехал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Казахстана назвал международный турнир «Игры будущего» уникальным мероприятием. Он отметил, что соревнования такого масштаба впервые проводятся в мире, а также предложил провести аналогичный турнир в Казахстане. Российский лидер идею высоко оценил и поддержал.

В день открытия на «Играх будущего» уже стартовали соревнования по фиджитал-баскетболу. Этот вид состоит сначала из диджитал-этапа, на котором команды, состоящие из двух игроков, соревнуются в симуляторе баскетбола. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 19 очков.

Затем участники, также по два игрока, выходят на реальную баскетбольную площадку с одной корзиной. Физический этап длится семь минут и завершается, когда закончится время или когда одна из команд наберёт 39 очков. Победитель матча определяется по сумме очков за оба этапа. В случае равного счёта проводится серия штрафных бросков.

В первый день соревнований один из участников — американский баскетболист признался, что сначала боялся ехать на «Игры будущего». Игрок команды по фиджитал-баскетболу Мэттью Роблес из Калифорнии в разговоре с корреспондентом «Абзаца» отметил, что в итоге полностью изменил своё мнение и рад находиться на турнире. По словам американца, в Казани ему с каждым днём нравится всё больше.

«Изначально был немного напуган, конечно. Но я понимаю сейчас, что всё, что люди знают, это то, что даёт им телевидение. И нам преподносят негативную сторону событий, а на самом деле всё не так. Я считаю, что своим интервью даю понять соотечественникам: ситуация на самом деле отличается», — подчеркнул он.

«Игры будущего» проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.