Москва, 21 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Дочь режиссёра и автора заставки телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» Владимира Самсонова рассказала ИА Регнум, что её отец до последнего рисовал в своём скетчбуке и придумывал иллюстрации. По словам Алёны Самсоновой, 87-летний мультипликатор последние дни жизни провёл в реанимации, куда он попал, приехав на плановую профилактику заболеваний. Владимир Самсонов умер 20 февраля.

Соцсети Сергея Капкова Режиссер Владимир Самсонов

«У него была хроническая обструктивная болезнь лёгких. Он жил постоянно на ингаляторах. Ноги уже отказали, но стариком его назвать нельзя было. Он был крепким, шевелюра такая, хоть и седая, но всё равно. Он не ожидал, что всё произойдёт так. Мы хотели положить папу на две недели в больницу, чтобы ему там сделали капельницы, поправили здоровье. Но он оказался в реанимации. Он там пробыл несколько дней, а потом сердце остановилось», — рассказывает Алёна.

Последние годы Владимир Самсонов жил в посёлке Удельная Раменского района, где продолжал рисовать. По словам Алёны, раньше он мог выходить на террасу летом с помощью ходунков, но последнее время передвигался только на коляске. Женщина отметила, что её отец не был одинок. Семья постоянно навещала Владимира Анатольевича, да и дом, в котором жил режиссёр, стоит по соседству с домом его племянника — дома построены на одном участке.

«Мы постоянно с мужем приезжали к папе, старались как-то скрасить его будни. Он был жизнерадостным человеком и любил общаться. Моя тётя приходила к папе, они вместе делали простейшую гимнастику. Меня немного обидел и расстроил пост шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова. Складывается впечатление, что папа жил в одиночестве и был всеми брошен материально и физически. Но это не так. Наш папа вообще ни в чём не нуждался. У него для работы и общения были айпады, айфоны, компьютеры, да и лечился он у самых хороших докторов не за счёт фонда анимации. Обидно в такой день слышать и читать такие комментарии», — вспоминает Алёна Самсонова.

Владимир Самсонов родился в Уссурийске 11 августа 1936 года. В 1962 году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. В 1968 году Самсонов окончил ВГИК и снял свои первые работы в «Союзмультфильме». Среди них были «Старая игрушка», «В тридесятом веке» и «Мы с Джеком». Среди работ Самсонова наиболее известен детективный мультфильм «Очень синяя борода». В нём звучат песни композиторов Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Исполнителями песен в мультфильме стали Михаил Боярский, Олег Анофриев и Лариса Долина. Владимир Самсонов также является автором заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Она была в эфире с 1986 по1994 год.