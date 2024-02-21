Нижневартовск, Югра, 21 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Профессиональный боксёр, боец смешанного стиля, 44-летний Вячеслав Дацик заключил бессрочный контакт с Министерством обороны и отправится в зону СВО.

Владимир Астапкович /РИА Новости Боксёр Вячеслав Дацик

«Он сменит подразделение, в составе которого будет служить», — сообщил агентству ТАСС представитель спортсмена.

Вместе с Дациком в зону спецоперации отправится и его сын Ярослав. Как рассказал сам боец ММА, из батальона «Невский» они ушли в декабре. По его словам, весь отряд вошёл в 31-ю дивизию ВДВ.

По сообщению ряда СМИ, контракт на СВО спортсмен заключил в Нижневартовске.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Вячеслав Дацик сообщал о том, что находится в зоне проведения специальной военной операции. При этом иногда от спортсмена поступала противоречивая информация.

Так, в январе 2024 года в Сети появились снимки Дацика с ранами на руке. Сообщалось о том, что спортсмен якобы получил ранение в зоне СВО. Эту информацию опроверг сам боец. 20 января он рассказал, что травму получил в Москве в результате нападения собаки.

На счету Дацика 15 поединков в ММА, в семи он одержал победу, а в трёх боях нокаутировал соперника.