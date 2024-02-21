Киев, 21 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил 21 февраля в интервью телеканалу «Рада», что статья газеты The New York Times о множестве пленных, погибших и пропавших без вести в Авдеевке бойцах ВСУ — это «российская пропаганда».

Jimin Kim / Keystone Press Agency /Global Look Press

По словам представителя украинской армии, ВСУ давали американской газете совсем другой комментарий по поводу ситуации в Авдеевке.

«И казалось, что всё логично должно встать на свои места. Но, к сожалению, не знаю, сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований», — заявил Лиховой.

Он обвинил NYT в ссылке на «несостоятельные источники» и добавил, что людей, которых упомянуло издание, якобы не существует. По словам Лихового, при отступлении из Авдеевки украинские военные сдавались в плен, но их было не такое количество.

Как сообщало ИА Регнум, The New York Times 21 февраля опубликовала материал о том, что при отступлении из Авдеевки в плен к российской армии могли попасть сотни украинских военных. Издание назвало эту ситуацию катастрофической потерей для ВСУ.

NYT сообщила, что речь идёт о 800-1000 человек и что, потеряв Авдеевку, в ВСУ упадёт моральный дух.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 18 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Авдеевки в ДНР от ВСУ. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, Авдеевку освободили от украинских сил в достаточно короткие сроки.