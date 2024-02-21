Москва, 21 февраля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) сообщил, что недавно снятый клип на песню «Дай ему сил» расскажет об истории российского солдата.

Кадр из видео

«Съемки клипа проходили в несколько этапов. В нём снимались как актёры, так и ребята, которые сейчас находятся на службе. Главная история будет развиваться вокруг нашего солдата», — рассказал ST «Известиям».

Он добавил, что сейчас уже доступен видеоряд, снятый его оператором, который ездил с рэпером в Донбасс. Артист уточнил, что выступил там перед бойцами в зоне проведения специальной военной операции. ST рассказал, что этот материал использовался для клипа вместе с кадрами военной хроники.

Как сообщало ИА Регнум 9 февраля, новая песня рэпера ST «Дай ему сил» о защитнике Отечества в первый же день вошла в топ-20 популярных композиций. Это лирическая композиция о том, что с защитника Родины берут пример.

Степанов уже исполнял эту песню для военнослужащих, участвующих в СВО на Украине. Он спел её под гитару, когда вместе с участником рок-группы «Звери» Германом Осиповым выступал перед бойцами Росгвардии в Луганской Народной Республике.