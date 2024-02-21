Казань, 21 февраля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Узбекистане уверены, что на выборах президента России победит действующий глава государства Владимир Путин. Об этом заявил 21 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером в Казани.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он выразил мнение о том, что народ России «уже проголосовал».

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«Мы считаем, что в Узбекистане очень уверены в Вашей абсолютной победе и, как мы с Вами договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан», — сказал Мирзиёев.

Выборы президента России состоятся 17 марта. На этот раз голосование будет трёхдневным. ЦИК 29 января официально зарегистрировал Путина в качестве кандидата в президенты.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля в Казани открываются международные соревнования «Игры будущего». На открытие мероприятия прибыли лидеры ряда стран. Путин провёл встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

На встрече с Мирзиёевым Путин отметил, что в мероприятии участвует 104 страны. Он назвал «Игры будущего» интересным событием. Узбекский президент высказал мнение, что такие соревнования интересны молодёжи, увлечённой киберспортом.