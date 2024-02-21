Таллин, 21 февраля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил жителям республики хранить варенье и картошку в бункерах, которые планируют построить на границе с Россией.

ТАСС/Sven Hoppe/dpa

«Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», — процитировала министра газета Postimees.

Издание пояснило, что речь идёт о жителях Эстонии, владеющих приграничными земельными участками, где планируют построить сооружения.

Kaitseministeerium Эскизы к проекту бункера

Министр обороны подчеркнул, что правительство заинтересовано в сотрудничестве с землевладельцами. Вместе с тем он выразил надежду, что бункеры Эстонии никогда не пригодятся.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года власти Эстонии заявили о намерении построить 600 бункеров для обороны из-за якобы возможной угрозы со стороны России. С их слов, сооружения нужны на границе, чтобы в случае необходимости «защитить» Эстонию.

Информация о якобы возможной войне появилась на фоне многотысячных митингов, возникших в странах Евросоюза. 16 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день «война не стоит на пороге его страны».

Глава финского МИД Элина Валтонен 18 января сообщила, что Финляндия не видит в России прямой военной угрозы.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО.