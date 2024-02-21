Киев, 21 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Более 70% жителей Украины выступили за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Максим Гучек / БелТА/РИА Новости

«В феврале 2024 года 72% респондентов согласились, что Украина должна искать дипломатический путь завершения конфликта», — следует из соцопроса.

По данным института, во всех регионах Украины большинство жителей открыты к дипломатическому треку. Для сравнения в мае 2022 года за переговоры с Россией выступали 59% опрошенных жителей Украины.

Социологический опрос проводили 5–10 февраля 2024 года методом телефонного интервью среди 1202 граждан Украины старше 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский ещё в октябре 2022 года подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В феврале президент Владимир Путин заявил, что Москва пыталась закончить украинский конфликт и после начала спецоперации, но Киев этого не захотел. Путин также напомнил о параметрах возможного мирного соглашения. Договорённость об этом шла в Стамбуле весной 2022 года, однако украинская сторона также отказалась от этого.

Говоря о ситуации на Украине, Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия хочет добиться решения с помощью переговоров. Президент также заявил, что стороны рано или поздно придут к согласию, а отношения между народами восстановятся. При этом Путин подчёркивал, что Киев принял решение отказаться от переговоров с Москвой по указанию США.

Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия не ведёт бои с украинским народом. Он отметил, что население Украины стало заложником киевского режима.